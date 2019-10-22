Опрос показал, что мультиварка наименее популярна у россиян.

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru. Опрос жителей страны показал, что 18% считают бессмысленным устройством мультиварку. А вот купить робот-пылесос мечтает каждый третий россиянин.

Чаще всего в квартирах и домах можно увидеть стиральную машину, пылесос, утюг, микроволновку (84%) и блендер (77%). В топе наиболее используемых приборов значатся мясорубка, электрообогреватель, кофеварка и кухонный комбайн. Почти нетронутыми у россиян обычно стоят робот-пылесос, хлебопечка, парогенераторы и отпариватели. Мечтают купить очиститель (увлажнитель) воздуха 20% опрошенных и еще 14% - машину для сушки одежды.

При выборе бытовой техники покупатели ориентируются на ее функциональность (78%), стоимость (70%) и бренд (60%). В среднем россияне приобретают оборудование один раз в три года. Решающим фактором могут стать позитивные отзывы в интернете (49%), еще 16% ориентируются на советы друзей.

Старую или сломанную технику жители страны предпочитают отнести на мусорку, а не ремонтировать. Около 24% отвозят предметы на дачный участок или отдают знакомым мастерам.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии.

Фото: Pixabay.com

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