Полюбившееся петербуржцам граффити Достоевского в Смольном назвали “актом вандализма”

Война Смольного со стрит-артом продолжается, вслед за Бродским и Сахаровым “досталось” Достоевскому.

Под "каток" борьбы с уличным искусством от Смольного вслед за Иосифом Бродским и Андреем Сахаровым угодил и Федор Достоевский. Размещение портрета русского писателя в Кузнечном переулке чиновники назвали "актом вандализма". Об этом стало известно из текста официального ответа зампредседателя жилищного комитета Куралова на запрос организации "Гражданский патруль".

Размещение элементов благоустройства осуществляется на основании проекта благоустройства. Роспись с портретом Достоевского не согласовывалась, значит, нарушает законодательство о благоустройстве… Самовольное и хаотичное размещение граффити и мурали оказывает негативное влияние на архитектурный облик Санкт-Петербурга, снижает эстетические качества городской среды, является актом вандализма в отношении архитектурных объектов.

Напомним, портрет Достоевского появился в год двухсотлетия писателя. Авторы неоднократно заявляли, что власти вполне могли пойти художникам на встречу, как это ранее сделали чиновники в других городах России. Во Владивостоке, например, недавно появилось граффити с изображением футуриста Давида Бурлюка. А новгородские власти сами попросили художников украсить область восемью муралами.

Представители литературной общественности и филологи неоднократно обсуждали "смазанное" празднование 200-летия со дня рождения писателя. Губернатор Александр Беглов не единожды говорил об "особой значимости" Достоевского для Петербурга, однако, по факту все ключевые праздничные события года прошли в Москве и Старой Руссе, где Федор Достоевский провел значительно меньший срок своей жизни.

Кроме того, в городе фактически зависло строительство культурного центра имени Достоевского. Новое здание, невзирая на множественные обещания Смольного, не появилось даже в юбилейный для писателя год.

Фото: Instagram / @urbanfresco