Полянское поселение: как нацпроекты меняют населенные пункты

Геннадий Орлов и местные руководители осмотрели детскую и спортивную площадки, а также фельдшерско-акушерский пункт.

Глава администрации МО "Выборгский район", а также руководители Полянского сельского поселения - Василий Козлов и Алексей Костюченко проверили реализацию проекта "Комфортная городская среда".

В рамках программы в Полянском сельском поселении была обустроена детская площадка, построенная в 2019 году. В зоне отдыха установили скамейки, детское игровое оборудование, устроили пешеходные дорожки, провели работу по озеленению территории. На данный проект было выделено 8,2 млн из бюджета поселения.

Также оборудовали спортивную площадку с уличными тренажерами и специальным покрытием.

Это самая первая большая площадка у нас. После ее ввода, ко дню поселения, там просто было не протолкнуться, ее использовали на износ. Но она выдержала и дальше мы ее продолжаем содержать и радовать наших местных жителей и наших детишек. То же самое спортивная площадка. Она не только для молодежи, но также на ней занимаются люди пожилого возраста. Алексей Костюченко, глава администрации МО "Полянское сельское поселение".

Жители поселения очень рады детской площадке, так как это главное место в поселении, где можно провести время с детьми.

Были ухабы, все было в траве, но все сюда ходили, потому что площадок не было. Сейчас все стало замечательно. Дети у нас очень любят здесь играть. Просыпаемся - и сразу на площадку. Целый день мы здесь сидим. Светлана Ворстер, жительница Полянского поселения.

Также в рамках программы "Комфортная среда" в 2019 году был установлен фельдшерско-акушерский пункт. Медицинское учреждение полностью укомплектовано мебелью и медицинским оборудованием. По словам Алексея Костюченко, в Полянском поселении продолжается реализация программы благоустройства. В этом году планируется установить современное оборудование на детской площадке в поселке Семиозерье. Также планируется ремонт дорог.

Глава администрации Выборгского района дал положительную оценку работе руководителей поселка.

Поселение развивающееся, стабильное, хороший руководящий состав и, естественно, нужно отметить помощь депутатов законодательного собрания и, конечно, той инициативной группы, того директорского состава, который на протяжении несколько лет сплоченно вместе с администрацией работает на благо Полянского поселения. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район".

Отметим, что, по словам проверяющих, качество выполненных работ соответствует нормативам и не вызывает нареканий.

