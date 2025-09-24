Постпредство России в ООН напомнили о потере реальности странами коллективного Запада.

Европейские спонсоры киевского режима хотят того, чтобы Совет Безопасности Всемирной организации жил в параллельной реальности и не видел, что на самом деле Украина проигрывает на поле боя, Владимир Зеленский потерял поддержку местного населения. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в СБ ООН первый российский заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил коллегам, что ВСУ теряют город за городом, а население Украины выстраивается в очередь за тем, чтобы "погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы".

В этой извращенной картине, которую нам сегодня пытаются навязать, Украина - это островок демократии и свободы, а ее лидер-узурпатор, нарушивший все свои предвыборные обещания <...>, пользуется поддержкой всех украинцев, которые и в выборах-то, дескать, не видят необходимости, раз у них такой замечательный президент. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Постпредство РФ: Британия пригласила на заседание СБ ООН неонациста.

Фото и видео: Организация Объединенных наций