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Постпредство РФ: Британия пригласила на заседание СБ ООН неонациста

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Дмитрий Полянский указал на то, что докладчик в СБ ООН поддерживает идеи неонацизма.

Великобритания пригласила на неформальное заседание, проводимое по "формуле Аррии" относительно украинского кризиса в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне "Азов" (признан террористической организацией и запрещен на территории России). Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в Совете Безопасности Всемирной организации первый российский заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он охарактеризовал гостя как "отъявленного неонациста".

Неформальное заседание Совета изначально задумывалось как антироссийское пропагандистское мероприятие, и было бы наивно ожидать сегодня услышать хоть слово правды от устроителей и подобранных ими докладчиков. Тем более, что среди них есть отъявленные неонацисты, в частности, Валерий Горишний.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что в социальных сетях приведена информация о том, что Валерий  Горишний имеет на своем теле татуировку в виде эмблемы танковой дивизии СС "Мертвая голова" (признана террористической, неонацистской организацией и запрещена на территории России). Дмитрий Полянский напомнил коллегам о том, что 14-я рота подразделения "Мертвой головы" в 1940 году в деревне Ле-Парадиз во Франции ликвидировало  97 британских военнопленных.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: великобритания, дмитрий полянский, неонацизм, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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