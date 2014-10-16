Дмитрий Полянский объяснил мотивы, которыми руководствуются союзники ВСУ.

Страны коллективного Запада боятся комментировать атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, так как киевский режим этим нападением на приграничный регион РФ показал свою настоящую натуру. Соответствующее заявление сделал перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке первый заместитель постоянного российского представителя Дмитрий Полянский. Дипломат указал СМИ на то, что реакция международных союзников ВСУ пока что очень робкая и неактивная, так как они чувствуют неловкость из-за происходящего. В постпредстве указали на то, что внутри украинского общества и в левых СМИ в этом государстве существует почти единодушное мнение о том, что это большая стратегическая ошибка со стороны командования.

И то, что происходит сейчас, не достигло никаких целей, которые были сформулированы, а вы помните, что этими целями были захват электростанции и затем попытки договориться с Россией, а также вывод российских отрядов с восточного фронта. Так что эти цели не достигнуты. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский также напомнил прессе об убийстве украинскими военнослужащими двух волонтеров.

РФ считает неуместной поездку членов СБ ООН в Женеву на фоне событий в мире.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций