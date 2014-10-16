Дмитрий Полянский напомнил о "горячих точках", которые есть на планете.

Рабочая поездка членов Совета Безопасности Всемирной организации в Женеву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Женевских конвенций, выглядит неуместной из-за происходящих в мире событий. У членов Совета по безопасности на данный момент есть гораздо более важные дела. Соответствующее заявление сделал перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке первый заместитель постоянного российского представителя Дмитрий Полянский. Таким образом дипломат прокомментировал отказ Москвы от приглашения Швейцарии посетить Женеву в конце августа 2024 года. Спикер указал на то, что речь шла об инициативе группы постпредов, которые "решили хорошо провести время в Женеве".

Есть гораздо более важные дела, чем ездить в спокойную Женеву, есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания. Мы говорили и продолжаем говорить, что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский заметил, что Росси я не понимает, что членам СБ ООН сейчас требуется делать в Женеве, поэтому поездку в этот город считает пустой тратой денег, ресурсов и времени. Дата проведения мероприятий в период с 25 по 26 августа также вызывает у Москвы вопросы, так как 75-летие Женевских конвенций будет отмечаться в октябре с участием сотрудников Красного Креста. По мнению дипломата, СБ должен заниматься делами, а не путешествовать по Европе.н.

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций