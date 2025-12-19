Поляков поздравил авиаторов и напомнил о роли Петербурга в небе

В Пулково к празднику авиации откроют фотовыставку с видами из окна.

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков выступил с поздравлением работников гражданской авиации и анонсировал открытие тематической фотовыставки в аэропорту Пулково. Об этом сообщил телеграм-канал Кирилла Полякова

Кирилл Поляков 9 февраля поздравил сотрудников гражданской авиации с профессиональным праздником. В обращении он отметил значимость отрасли для развития Санкт-Петербурга и транспортной системы города. Поляков подчеркнул, что работа специалистов авиации обеспечивает устойчивое авиасообщение между городами и странами. Он указал, что за каждым рейсом стоит высокий уровень подготовки и ответственности, благодаря чему полеты остаются безопасными.

Отдельно было отмечено историческое значение Петербурга для отечественной гражданской авиации. В городе располагались одни из первых аэродромов страны. Аэропорт Шоссейная, открытый в 1932 году, в настоящее время функционирует как международный аэропорт "Пулково", через который ежегодно проходят миллионы пассажиров.

В рамках празднования с 9 по 23 февраля на территории аэропорта Пулково будет работать фотовыставка под названием "Ситец неба". Экспозиция разместится в пассажирских зонах. На представленных фотографиях запечатлены виды с борта самолета. Реки поля и облака на снимках образуют абстрактные композиции. Посетить выставку смогут пассажиры вылетающих и прибывающих рейсов.

