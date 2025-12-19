Поляков: петербуржцы предлагают повысить тарифы на парковку в центре

Горожане сами требуют подорожания парковки.

Жители центральных районов Санкт-Петербурга обращаются в Смольный с предложениями повысить стоимость платной парковки, чтобы освободить места для владельцев резидентских разрешений. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Кирилл Поляков заявил, что в настоящее время около 80 процентов парковочных мест в зонах платной парковки заняты автомобилями резидентов. По его словам, жители направляют обращения с просьбой увеличить тарифы, чтобы сократить количество машин и повысить доступность стоянки для местных жителей.

Вице-губернатор отметил, что особенно остро вопрос стоит в зимний период, когда из-за неубранного снега во дворах уменьшается количество доступных парковочных мест. В этих условиях нагрузка на уличную парковку возрастает.

Поляков сообщил, что сейчас стоимость парковочных разрешений варьируется от 100 до 360 тысяч рублей в зависимости от транспортной загруженности района. До октября 2025 года базовый тариф составлял 100 рублей. Также он напомнил, что в Смольном подготовлен проект закона об увеличении штрафа за неоплату парковки с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. По словам чиновников, мера обусловлена тем, что для части автомобилистов штраф оказывался финансово выгоднее оплаты парковки.

