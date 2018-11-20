Полузащитник петербургского "Зенита" перешел в областной "Ленинградец"

Полузащитник петербургской команды "Зенит-2" перешел в областной "Ленинградец". Об этом сообщили в пресс-службе клуба Ленобласти.
Руслан Казаков будет выступать под номером 47.
Спортсмен является воспитанником СШОР "Зенит", многократным победителем Первенства и Кубка Петербурга. В феврале 2016 года попал к зенитовцам, за молодежный состав которых провел 38 матчей и забил 8 голов. В составе команды "Зенит-2" хавбек провел 15 игр и забил 1 гол.
Помимо этого, к "Ленинградцу" примкнул Василий Пинчук – воспитанник школы "Локомотив" (Санкт-Петербург). Был игроком команд "Кубань", "Динамо" (СПб), "Волгарь", "Нарва-Транс" (Эстония), ФК "Долгопрудный".
Фото: ВКонтакте/Болельщики ФК "Зенит"
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