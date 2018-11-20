Полузащитник петербургского "Зенита" перешел в областной "Ленинградец"

Хавбек "Зенита-2" Руслан Казаков будет играть в "Ленинградце" под номером 47.

Полузащитник петербургской команды "Зенит-2" перешел в областной "Ленинградец". Об этом сообщили в пресс-службе клуба Ленобласти.

Руслан Казаков будет выступать под номером 47.

Спортсмен является воспитанником СШОР "Зенит", многократным победителем Первенства и Кубка Петербурга. В феврале 2016 года попал к зенитовцам, за молодежный состав которых провел 38 матчей и забил 8 голов. В составе команды "Зенит-2" хавбек провел 15 игр и забил 1 гол.

Помимо этого, к "Ленинградцу" примкнул Василий Пинчук – воспитанник школы "Локомотив" (Санкт-Петербург). Был игроком команд "Кубань", "Динамо" (СПб), "Волгарь", "Нарва-Транс" (Эстония), ФК "Долгопрудный".

Фото: ВКонтакте/Болельщики ФК "Зенит"