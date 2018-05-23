Полуторагодовалая девочка выжила после падения с пятого этажа в Ломоносовском районе

Девочка находится в тяжелом состоянии.

В Ломоносовском районе Ленобласти полуторагодовалая девочка выпала из окна с пятого этажа. Ребенок выжил. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Это произошло вечером 23 июля в поселке Новоселье. Малышка облокотилась на москитную сетку у окна. Сетка не выдержала, и ребенок упал с 15-метровой высоты. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами. Она находится в тяжелом состоянии.

В отношении 28-летней матери возбудили административное производство по статье "Ненадлежащее исполнение родителями обязанностями по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из Невы у Петровской набережной вытащили тело молодого человека.

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