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Полуторагодовалая девочка выжила после падения с пятого этажа в Ломоносовском районе
Сегодня, 10:23
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Полуторагодовалая девочка выжила после падения с пятого этажа в Ломоносовском районе

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Девочка находится в тяжелом состоянии.

В Ломоносовском районе Ленобласти полуторагодовалая девочка выпала из окна с пятого этажа. Ребенок выжил. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Это произошло вечером 23 июля в поселке Новоселье. Малышка облокотилась на москитную сетку у окна. Сетка не выдержала, и ребенок упал с 15-метровой высоты. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами. Она находится в тяжелом состоянии.

В отношении 28-летней матери возбудили административное производство по статье "Ненадлежащее исполнение родителями обязанностями по воспитанию несовершеннолетнего". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из Невы у Петровской набережной вытащили тело молодого человека

Фото: pixabay.com

 

Теги: высота, падение из окна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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