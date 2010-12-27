Полуголый петербуржец добежал до поликлиники, несмотря на ножевое ранение в сердце

В Калининском районе пьянство помогло мужчине не умереть от удара ножом в грудь.

В Калининском районе словесный конфликт соседей закончился физическим ударом ножа в сердце одной из сторон. К криминальному разрешению ссоры мужчину подтолкнуло обилие алкоголя в крови. Однако, по той же причине, напавшему не удалось точно прицелиться в грудь и он промахнулся мимо цели. Несостоявшаяся жертва смогла сбежать из квартиры.

Инцидент произошел около одиннадцати утра 30 ноября. В местную поликлинику по улице Комсомола, 16 обратился нетрезвый пациент. Он прибежал в нижнем белье и тапочках и закричал, что ранен в сердце. На теле петербуржца действительно заметна кровь. Сотрудники медицинского учреждения помогли отвезти пострадавшего в больницу и вызвали правоохранительные органы. По словам докторов, мужчину спасло то, что он живет поблизости от поликлиники.

Соседи мужчины рассказали оперативникам, что тот делит квартиру с соседом, который был неоднократно судим. Друзья часто выпивают, что нередко приводит к пьяным разборкам. По данному происшествию возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.