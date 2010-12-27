Трамваи и троллейбусы изменят маршруты из-за полумарафона "Северная столица"

Изменения вступают в силу в воскресенье, 5 августа.

В воскресенье, 5 августа, полумарафон "Северная столица" изменит маршруты трамваев и троллейбусов. Движение общественного транспорта закроют на Невском проспекте, набережной Макарова, Большому проспекту Петроградской стороны, а также набережной реки Карповки, Каменоостровскому проспекту и Садовой улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

На этих участках города движение будет прекращено с 7:30 утра до 13 часов. Троллейбусы № 5 и 11 не будут курсировать по своим маршрутам до окончания полумарафона.

При этом троллейбус №9 с 8:30 до 11:30 будет двигаться от улицы Кораблестроителей до Съежинской улицы. Троллейбус №10 будет направлен сразу по двум маршрутам:

Троллейбус №31 с 8:30 до 11:30 будет курсировать от Северного проспекта до площади Академика Климова. Общественный транспорт под номером 17 также изменит движение:

В этот день изменятся маршруты и у трамваев. До часу дня №3 будет следовать от площади Репина далее по Садовой улице до Сенной площади. С 8 утра до 11:30 6-й номер будет ездить от улицы Кораблестроителей до 19 линии Васильевского острова.

Трамвай № 40 начнет движение от конечной станции "Тихорецкий проспект", далее он проследует по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, улице Академика Лебедева до конечной станции "Площадь Ленина".

И, наконец, маршрут №48 с 8 утра до 11:30 будет двигаться от конечной станции "Лахтинский разлив" до железнодорожной станции "Старая Деревня".

Ранее мы писали, что в ближайшие выходные троллейбус №14 будет ходить по другому маршруту.

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