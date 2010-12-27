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В ближайшие выходные троллейбус №14 будет ходить по другому маршруту
Сегодня, 11:03
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Alena_Zinovieva
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В ближайшие выходные троллейбус №14 будет ходить по другому маршруту

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Изменения связаны с дорожными работами на участке.

Дорожные работы изменят маршрут троллейбуса №14 на ближайшие выходные. Движение по проспекту Обуховской Обороны в одном направлении от набережной Обводного канала до моста Александра Невского будет недоступно с 12 часов ночи 4 августа до 04:35 утра 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни троллейбус №14 будет ходить от конечной станции "Река Оккервиль" по действующей трассе до конечной станции "Площадь Бехтерева".

Ранее мы писали, что троллейбусы №27 и 28 изменят свои маршруты из-за ремонта тепловых сетей.

Фото: pixabay.com

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Теги: дорожные работы , изменение маршрута , троллейбус 14
Категории: Лента новостей Новости СПб

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