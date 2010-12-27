Движение по Ивановской улице от улицы Седова до улицы Бабушкина закрывается с 4 по 6 августа.

Троллейбусы №27 и 28 изменят свои маршруты из-за ремонта тепловых сетей. Движение по Ивановской улице от улицы Седова до улицы Бабушкина закрывается с 01:40 4 августа. Транспорт начнет ходить по этому участку дороги с 04:30 утра 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни троллейбусы следуют по следующим маршрутам:

№27: от конечной станции "Площадь Конституции" по действующей трассе до Гамбургской площади и далее до конечной станции "Сортировочная";

№28: от конечной станции "Проспект Солидарности" по действующей трассе до улицы Бабушкина, далее по улице Бабушкина, улице Полярников, улице Седова до конечной станции "Площадь Бехтерева".

Ранее мы писали, что троллейбусы №8 и 43 изменят движение по Арсенальной улице.

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