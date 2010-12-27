Троллейбусы 8 и 43 изменят движение по Арсенальной улице

Об изменении следования транспорта рассказали в Горэлектротрансе".

В Калининском районе города изменится маршрут следования троллейбусов под номерами 8 и 43. ОБ этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса". По сведениям представителей компании-перевозчика, Арсенальная улица будет перекрыта с 31 июля. Движение для транспорта по проезжей части будет запрещено. Ситуация коснется территории около Минеральной улицы.

В связи с производством дорожных работ после ликвидации аварии с 10:00 31 июля до окончания работ закрывается троллейбусное движение по Арсенальной улице у Минеральной улицы отмечают сотрудники организации

В связи с проводимыми работами троллейбус 8 пройдет от "Балтийского вокзала" по Кондратьевскому проспекту, Металлистов, Апрельской и завершит маршрут у станции "Улица Тухачевского". Транспорт под номером 43 начнет движение у "Боткинской больницы" и дойдет до Хасанской улицы.

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