Получено разрешение на строительство Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Проектом предлагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла.

КГИОП выдал разрешение на проведение строительных работ по проекту реконструкции и реставрации Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", которая обеспечивает реализацию объекта.

Проектом предлагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла.

Благодаря новой светопрозрачной конструкции полезная площадь здания увеличится более чем на 600 квадратных метров. пресс-служба публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства"

Уже начаты работы по замене стропильной системы кровли и её покрытию. Полный монтаж кровли планируется завершить в июне 2023 года. В настоящее время проводится усиление фундаментов.Также после реконструкции знаменитый зал имени Рубинштейна сменит форму с прямоугольной на подковообразную.

В Консерватории завершается реставрация фасадов, покраска намечена на июнь 2023 года. В мастерских отреставрировано и воссоздано около 2000 элементов декора из гипса и терракоты. Маски мифологических существ, растительный орнамент и другие украшения двух фасадов уже вернулись на свои исторические места, завершается возвращение лепного декора на двух других фасадах.

Генеральным подрядчиком реконструкции является АО "Политехстрой".

Фото: пресс-служба публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства"