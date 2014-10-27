Около 150 человек искали в лесу двух заблудившихся женщин

В Петербурге в лесу нашли двух потерявшихся женщин.

В Курортном районе Санкт-Петербурга всю ночь искали двух заблудившихся женщин. На помощь к поискам пришли волонтеры и спасатели.

Утром 19 сентября "потеряшек" удалось найти в лесу, где они находились ночью. В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что петербурженки 1954 и 1962 года рождения. Известно, что в понедельник они пропали в лесу в районе Сестрорецка.

В поисках участвовали сотрудники МЧС, Поисково-спасательной службы, Невского спасательного центра и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Более 150 человек помогали в поисках и обходили весь лес, а также прилегающие территории. Ситуация осложнилась погодными условиями и болотистая местность.

Однако утром потерявшихся нашли и доставили в больницу на вертолёте центра "Хели Драйв".