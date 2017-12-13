Полтавченко: здание Малого Мраморного дворца обезобразил Европейский университет

Но по словам представителей университета, в заявлении губернатора кроется лукавство.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца, который освободил Европейский университет.

Сейчас слухи поползли, что во дворец поселят какие-то структуры полугосударственные. Это не так. К сожалению, после отъезда Европейского института состояние здания безобразное. В 2019 году после ремонта туда переедет Академия цифровых технологий. Прошу закончить будоражение общественного мнения. Других решений по этому зданию не будет. Заявил губернатор

Однако ректор Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что "в заявлении губернатора есть некоторое лукавство".

Мы готовы поддержать оценку губернатора: Малый мраморный дворец действительно требует больших вложений в ремонт и реставрацию, его текущее состояние вряд ли можно назвать удовлетворительным. <...> Европейский университет потратил немало времени и сил, чтобы привести Малый мраморный дворец в порядок. Это всегда был наш дом, к которому мы относились бережно и с любовью. <...> Кроме того, в сегодняшнем заявлении губернатора кроется некоторое лукавство. Гласит сообщение Вахтина

Дело в том, что университет при поддержке частных доноров готовил масштабный инвестиционный проект по реконструкции здания. Проект оценивали в 2,2-2,4 млрд рублей.

Мы надеемся, что город сделает для сохранности Малого мраморного дворца как минимум столько, сколько сделал бы ЕУСПб, если бы его не выставили из этого дворца. Заключил ректор

Также глава города пообещал, что после ремонта там будет основная площадка Академии цифровых технологий.

Фото: сайт citywalls