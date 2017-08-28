Два центра для одаренных детей откроют в Петербурге

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что в городе откроют два новый центра дополнительного образования для одаренной молодежи.

В понедельник, 28 августа, губернатор города Георгий Полтавченко заявил, что пора менять привычный тип образования и делать ставки на юное и талантливое поколение. В связи с этим в Северной столице открывают два центра дополнительного образования для одаренных детей. Один центр будет ориентироваться на одаренных в сфере науки школьников. Второй создадут для подростков с незаурядными способностями в информационных технологиях. Ранее Piter.tv передавал, что в бывшем здании Европейского университета разместят IT-школу для одаренных детей.

Полтавченко на педагогическом совете также предложил построить еще одни Центр биологии и защиты окружающей среды. По данным губернатора, за последние годы Петербург достиг успехов в сфере образования. Но несмотря на работу в городе 450 отделений дополнительного образования, в них занимаются только 88% школьников Северной стоилцы.