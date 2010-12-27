Губернатор Петербурга поздравил Михаила Шемякина с юбилеем

Выдающемуся скульптору и художнику исполнилось 75 лет.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил Михаила Шемякина с юбилеем. Выдающемуся деятелю искусства сегодня, 4 мая исполнилось 75 лет. Поздравительное сообщение опубликовано на официальном сайте Администрации Северной столицы.

Выдающийся скульптор и художник, человек удивительной судьбы, Вы по праву принадлежите к плеяде самых известных, незаурядных, сильных духом людей, вписавших яркие страницы в историю российской и мировой культуры. Ваши уникальные произведения никого не могут оставить равнодушным. Они занимают достойное место в престижных мировых коллекциях, украшают многие города России, дальнего и ближнего зарубежья. Георгий Полтавченко

По словам губернатора Северной столицы, творческая биография Шемякина неразрывно связана с городом на Неве. Он внес бесценный вклад в поддержание имиджа Петербурга, как культурной столицы России.

Михаил Шемякин родился 4 мая 1943 года в Москве. В настоящее время он является известным во всем мире скульптором, лауреатом Государственной премии РФ, народным художником Адыгеи, почетным доктором ряда высших учебных заведений.

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Фото: официальный сайт Михаила Шемякина