Полтавченко послал "лучи радости" грустным строителям Петербурга

Георгий Полтавченко выступил перед сообществом строителей Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга сделал ряд важных заявлений об индустрии строительства в Северной столице. В частности, Георгий Полтавченко пообещал за два года свести список обманутых дольщиков к нулю. Кроме того, губернатор пожелал строителям бодрости и радости.

Как сообщает "Фонтанка", 7 декабря Георгий Полтавченко стал гостем 15-го съезда строителей Санкт-Петербурга. Свое выступление он начал с небольшой шутки. Губернатор удивился, что сидящие в зале гости выглядят слишком "малорадостными". Он пожелал им приободриться и послал лучи радости, напомнив о "расцвете строительной индустрии". По мнению губернатора, именно так можно охарактеризовать состояние данной сферы в Северной столице.

Так, по состоянию на декабрь 2017-го года, Санкт-Петербург ввел 80% жилья от годового плана. В городе возведено 2.4 млн квадратных метров недвижимости, это третий результат после Подмосковья и Краснодарского края.

При этом Санкт-Петербург постепенно разбирается с проблемными домами и долгостроями. По словам губернатора, Смольный уже ввел 38 из 68 сложных объектов. А к 2020 году в Северной столице не останется обманутых дольщиков: такое обещание дал Георгий Полтавченко.