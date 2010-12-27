Уже третий год в них принимают участие подростки, склонные к совершению правонарушений.

Губернатор Георгий Полтавченко посетил оборонно-патриотические сборы в поселке Саперный, сообщает канал "Санкт-Петербург".

Традиционные оборонно-патриотические сборы прошли в поселке Саперный. Уже третий год в них принимают участие подростки, склонные к совершению правонарушений. Некоторые из них уже имеют судимость. Всего за четыре смены на сборы приедут 352 человека возрастом от 14 до 19 лет.

Губернатор лично осмотрел тренировочные площадки и войсковую часть, а также пообщался с участниками сборов. Подростки посетили спортивные занятия по единоборствам и боевой подготовке. По мнению Полтавченко, такие мероприятия позволяют молодым людям почувствовать себя настоящими защитниками Родины.

Фото: Андрей Кибитов / Twitter.