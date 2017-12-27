Полтавченко отметил худший комитет по исполнению бюджета города

В Санкт-Петербурге на заседании губернатор города отчитал чиновников за плохую работу в 2017 году.

Градоначальник Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 30 января на заседании правительства критиковал чиновников, которые не освоили бюджетные средства в 2017 году. Больше всего он был недоволен комитетом по строительству.

Известно, что из-за невыполненного плана ведомству пришлось разорвать около двух десятков контрактов в связи с тем, что подрядчики не справлялись с обязанностями.

Времени нет – нельзя расслабляться. Вы говорите, что подрядчики плохие, но ведь это ваша задача выбирать нормальных подрядчиков. Вы прекрасно знаете всех участников рынка. Если есть желание делать "тяп-ляп", идите в другое место работать. Георгий Полтавченко

Кроме того, глава Петербурга поручил провести кадровую проверку в комитете по строительству. Отметим, что они хуже всех выполнили расходную часть бюджета (57,8%).

Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга