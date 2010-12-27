Полтавченко попросили очистить зеленогорский пляж от заброшенного элитного жилья

Недостроенные здания портят вид с 2011 года.

Движение "Живой город" обратилось в губернатору Санкт-Петербурга с просьбой решить вопрос с недостроенными заброшками на Золотом пляже в Зеленогорске. Как рассказали активисты, бетонные каркасы портят вид уже 7 лет.

Одной из причин обращения к Полтавченко "Живой город" считает предстоящий Чемпионат мира по футболу. Именно в Зеленогорске находится один из важных объектов чемпионата – стадион для долговременных тренировок. В Зеленогорске на время матчей будет базироваться сборная Англии.

Главная достопримечательность этого курортного города - великолепный песчаный пляж и Финский залив. Но, к сожалению, там гостей нашей страны встретят уродливые заброшенные бетонные каркасы самостроев, построенных в нарушение всех градостроительных норм и правил прямо посреди Золотого пляжа еще в 2011 году (официальный адрес - Малинная улица, д. 1 и 1а). Движение "Живой город"

Незаконная стройка возмутила петербуржцев и в 2014 году они собрали более тысячи подписей против строительства элитного жилья на общественном пляже. В 2015 год застройщик ООО "Териоки" договорился с властями и пообещал привести участки в порядок, в соответствии с законодательством.

Активисты возмущены, поскольку с момента мирного соглашения прошло уже три года. Однако заросшие травой и разрисованные серые стены стоят:

Изрядно обветшавшие и покрытые граффити, каркасы несостоявшегося "элитного жилья" выглядят символом бессилию чиновников перед строительным произволом. Движение "Живой город"

Фото: Движение "Живой город"