Георгий Полтавченко недоволен застройкой Петроградской стороны и островов

Губернатор Петербурга потребовал внимательнее относиться к изменению внешнего облика города.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказал неодобрение застройкой исторического центра города. По мнению чиновника, Петроградская сторона теряет свой прежний облик из-за обилия новых зданий.

Политик заявил, что в настоящее время он категорически против такого кардинального видоизменения Северной столицы. Особое внимание будет уделяться строительству набережных и островов. Администрация будет более осторожно и внимательнее выбирать проекты, которые можно реализовывать без ущерба внешнего вида для культурного центра России.