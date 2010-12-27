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Георгий Полтавченко недоволен застройкой Петроградской стороны и островов
Сегодня, 9:54
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lesjasap
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Георгий Полтавченко недоволен застройкой Петроградской стороны и островов

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Губернатор Петербурга потребовал внимательнее относиться к изменению внешнего облика города.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказал неодобрение застройкой исторического центра города. По мнению чиновника, Петроградская сторона теряет свой прежний облик из-за обилия новых зданий. 
 
Политик заявил, что в настоящее время он категорически против такого кардинального видоизменения Северной столицы. Особое внимание будет уделяться строительству набережных и островов. Администрация будет более осторожно и внимательнее выбирать проекты, которые можно реализовывать без ущерба внешнего вида для культурного центра России.
Теги: внешний облик города , георгий полтавченко , губернатор , застройка , петроградка , петроградская сторона , петроградский район , строительство
Категории: Новости СПб

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