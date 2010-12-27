Георгий Полтавченко помог решить проблемы семей с детьми-инвалидами

Губернатор Санкт-Петербурга встретился с семьями детей-инвалидов.

Глава Петербурга встретился с петербургскими семьями, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Губернатор пообщался с ними и ответил на интересующие жителей вопросы. Об этом сообщил официальный сайт Администрации Северной столицы.

По результатам мероприятия две семьи получат отдельное жилье. В новую квартиру они переедут не позже октября 2018 года. Житель Выборгского района пожаловался на внутридворовую детскую площадку, которая не оборудована специальными устройствами для людей с ограниченными возможностями. Другая женщина попросила облагородить памятник Циолковскому, а благодаря информации от представительницы Красногвардейского района, в новом квартале установят уличное освещение.

Напомним, что на канале Грибоедова ледокол "расчищал весне дорогу": первое судно вышло на воду.

Фото: Администрация СПб