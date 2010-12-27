Губернатор проверил тренировочные площадки ЧМ-2018

Губернатор Петербурга в сопровождении двух вице-губернаторов осмотрел два спортивных объекта в пригородах, которые станут тренировочными площадками на ЧМ-2018.

В среду, 25 октября, губернатор города Георгий Полтавченко и вице-губернаторы Владимир Кириллов и Игорь Албин проверили тренировочные площадки в пригородах Петербурга, которые примут команды во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сначала комиссия приехала в детско-юношескую школу олимпийского резерва в Зеленогоске, Курортный район. Здесь при подготовке к мундиалю реконструировали корпуса и инженерные сети. Кроме того уложили газон, установили освещение. Сейчас завершаются работы по отделке и установке систем безопасности.

Затем чиновники посетили тренировочную площадку в Центре физической культуры, спорта и здоровья в Ломоносове. Здесь полностью реконструировано поле, уложен газон с подогревом. Сейчас устанавливают инженерные сети и освещение, обстраивают парковку. Также на точке оборудуют тренажерный зал.