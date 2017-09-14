Полтавченко: Снесенный дом на Ремесленной не относится к числу исторических

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский получил ответ от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Парламентарий спрашивал главу города о сносе дома на Ремесленной улице ради строительства Серного моста.
В ответе губернатора обозначено, что снесенное здание по решению Куйбышевского районного суда действия ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" ФСГРКК" были законными и обоснованными. Здание не относится к числу исторических. Поэтому не требуется восстановление внешнего облика здания.
КГИОП в 2015 году согласовал прохождение моста через остров Серный. Именно через участок на Петровском острове, где был расположен дом.
Вишневского не устроил ответ губернатора. Он напомнил на своей странице в Facebook, что ссылался на решение суда, на котором был признан более ранний год постройки здания – 1916 год.
"Юристы губернатора не умеют читать? Я ссылался на это решение в своем запросе. А в Смольном с упорством носорога продолжают врать, что здание "неисторическое", - написал депутат.