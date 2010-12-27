Дом у Серного моста могут расселить

Жители дома на Ремесленной почти у цели: специалисты обследуют помещения, которые могут быть непригодными для жизни.

В Санкт-Петербурге обследуют дом № 5 по Ремесленной улице на предмет расселения. Напомним, что на протяжении долгого времени жители многоэтажки жалуются на шум от стройки Серного моста. По результатам проверки помещения, принято решение о расселении некоторых жильцов.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что по результатам обследования состоится заседание районной межведомственной комиссии, на котором рассмотрят вопрос о пригодности или непригодности конкретных жилых помещений для проживания. Если помещения будут признаны непригодными для проживания, специальный пакет документов будет направлен в Жилищный комитет Санкт-Петербурга, чтобы расселить жителей дома.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге рабочие на мосту Бетанкура работают день и ночь.

Фото: Мойка78