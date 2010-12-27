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Дом у Серного моста могут расселить
Сегодня, 11:37
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Shdaria
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Дом у Серного моста могут расселить

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Жители дома на Ремесленной почти у цели: специалисты обследуют помещения, которые могут быть непригодными для жизни.

В Санкт-Петербурге обследуют дом № 5 по Ремесленной улице на предмет расселения. Напомним, что на протяжении долгого времени жители многоэтажки жалуются на шум от стройки Серного моста. По результатам проверки помещения, принято решение о расселении некоторых жильцов. 

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что по результатам обследования состоится заседание районной межведомственной комиссии, на котором рассмотрят вопрос о пригодности или непригодности конкретных жилых помещений для проживания. Если помещения будут признаны непригодными для проживания, специальный пакет документов будет направлен в Жилищный комитет Санкт-Петербурга, чтобы расселить жителей дома. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге рабочие на мосту Бетанкура работают день и ночь.

Фото: Мойка78

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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