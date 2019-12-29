В аварийный дом на Ремесленной вселяют мигрантов

Дом признали аварийным два года назад, но не успели расселить.

В сообществе соцсетей, посвященному аварийному дому №5 на Ремесленной, жители начали бить тревогу: жилконтора заселяет в квартиры иностранные семьи с детьми.

"Люди столько стресса пережили, а многие до сих пор живут и ждут свою очередь. Дом идет под расселение! А не заселение и под сдачу! Соседи, я предлагаю поменять в парадную замок под ключ, так будет безопаснее и спокойнее, что к вам завтра не подселят гастробайтеров! Не давайте себя в обиду и отстаивайте свои права!", — предлагает автор сообщения.

Чем закончится история, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в центре Пушкина испуганный олень метался по дороге.

Фото: "Вконтакте" / "Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург".