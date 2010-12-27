Георгий Полтавченко назначен главой совета директоров "ИТМО-Хайпарка"

Губернатор Санкт-Петербурга будет главой дирекции образовательного инновационного кластера "ИТМО-Хайпопарк".

В строительство и оснащение нового кампуса ИТМО Петербург вложит 54,5 миллиарда рублей. Сегодня стало известно, что главой совета директоров АО “ИТМО-Хайпарка” станет губернатор Георгий Полтавченко. Об этом сообщил сам политик во время брифинга 20 декабря.

Чиновники планируют реализовать проект в период с 2018 по 2028 год. Денежные средства распределены на все этапы создания. На данный момент уже выделено 320 миллионов. В ближайшие три года руководство получит еще три миллиарда.

За 2018 год ожидается подготовка проекта планировки и межевания для 100 га территории. Строительство будет проходить в городе-спутнике “Южный”. В 2019 году начнут возводить первое здание. Через три года двери двери откроются уже в первом объекте кампуса.

Напомним, что 21 миллиард на строительство выделил федеральный бюджет, 4,5 миллиарда - городской, а остальные инвестиции вложили частные предприниматели. Предполагается, что “ИТМО-Хайпарк” станет центром образовательного и инновационного кластера университета. В зоне будет функционировать более 50 международных лабораторий и пять производств инновационных технологий, а также располагаться учебные корпуса.