Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин

Глава Минфина и Максим Орешкин поспорили насчет пессимистов и оптимистов.

Половина тех граждан, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин. Специалист заметил, что об этом говорит банковская статистика.

У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись. Максим Орешкин, помощник президента РФ

Ранее участники главной макроэкономической сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика" запутались в том, вопросе кто же именно уехал из России: оптимисты и пессимисты. При мнению главы министерства по финансам Антона Силуанова, все пессимисты уже разъехались, а в РФ остались одни оптимисты. Чиновник указал коллегам, что в качестве KPI, о котором отчитается на следующем ПМЭФ в 2024 году, ставит перед собой задачу - вернуть этих пессимистов обратно в Россию.

Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию.

Фото и видео: ПМЭФ-2023