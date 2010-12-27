Половина граждан России зарабатывает меньше 35 тысяч рублей

Росстат представил неутешительные результаты исследования заработных плат россиян.

В четверг, 18 июля, стало известно о результатах исследования заработной платы россиян, опубликованных на официальном сайте Росстата. В ходе анализа было выявлено, что 50% граждан России получают зарплату ниже 34,5 тысяч рублей.

Данный показатель явялется медианным значением зарплаты за апрель 2019 года на крупных и средних организациях всех видов экономической деятельности и форм собственности. Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон также отметил, что если взять в расчёт все предприятия, то цифры окажутся ещё меньше.

"Медианная зарплата — уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого" - пояснил Гимпельсон.

Медианное значение заработной платы наиболее приближено к реальной зарплате большей части населения и ощутимо ниже средней зарплаты по стране, значение которой составляет 47 657 тыс. рублей.

Чем выше отношение медианного значения зарплаты к ее среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда. В России оно составляет 72,1 процента и варьируется в зависимости от региона.

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