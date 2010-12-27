В Петербурге перекроют полосу на развязке КАД с Приморским шоссе

В Петербурге будут перекрывать полосы на КАД.

В Санкт-Петербурге перекроют полосу движения на развязке КАД с Приморским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Известно, что перекрытие коснется всех полос, но поочередно: первуа, вторая и пешеходно-скоростная полосы. Это произойдет в период с 10 по 12 ноября. Закрытие полос связано с ремонтными работами по ликвидации дефектов дорожного покрытия. Также отмечается, что ограничение скорости движения будет 50 км/ч. Информацию об ограничении движения выведут на информационное табло.