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В Петербурге перекроют полосу на развязке КАД с Приморским шоссе
Сегодня, 13:27
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Shdaria
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В Петербурге перекроют полосу на развязке КАД с Приморским шоссе

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В Петербурге будут перекрывать полосы на КАД.

В Санкт-Петербурге перекроют полосу движения на развязке КАД с Приморским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе  ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Известно, что перекрытие коснется всех полос, но поочередно: первуа, вторая и пешеходно-скоростная полосы. Это произойдет в период с 10 по 12 ноября. Закрытие полос связано с ремонтными работами по ликвидации дефектов дорожного покрытия. Также отмечается, что ограничение скорости движения будет 50 км/ч. Информацию об ограничении движения выведут на информационное табло.

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Теги: дороги спб , новости петербург , новости спб , перекрытие полосы спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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