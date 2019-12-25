Аквапарк "Питерлэнд" открывается в полноценном режиме с

Единовременно мы можем принимать в аквазоне до 500 человек.

В пятницу, 27 августа, PR-директор аквапарка "Питерлэнд" рассказал Piter.tv о стопроцентной вакцинации сотрудников, что означает скорое открытие в полноценном режиме.

Посетить аквапарк можно будет уже в понедельник, 30 августа. Несмотря на вакцинацию, посетителям напомнили, что будут соблюдаться самые жесткие меры предосторожности и безопасности для посетителей. Запись для посещения не требуется.

В аквазоне единовременно могут находиться до 500 человек. Тариф на весь день специально был отменен, что единовременное количество людей не превышало нормативы, остались тарифы на 3 и 5 часов. Потоки пересекаться не будут.

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