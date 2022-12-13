Эксперт считает, что режим Зеленского занимается показухой.

Политтехнолог Александр Кочетков рассказал о том, что войскам Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает миномётов и боеприпасов к ним. Соответствующее заявление специалист сделал в YouTube-канале местным журналистам. гость программы пояснил, что у киевского режима в армии фиксируются громные и серьезнейшие проблемы по запасам. При этом украинские власти никогда не пытались наладить собственное производство таких элементарных видов оружия.

Нам не хватает мин всех калибров, и миномётов. Их делали еще в начале прошлого века, и ничего принципиально не изменилось. У нас всё заканчивается телевизором. Как вытравить из нашего руководства этот шоу-бизнес, я прям не знаю. Александр Кочетков, политтехнолог

Эксперт полагает, что на самом деле такое элементарное вооружение Украина точно способна изготовить на своих мощностях. однако режим президента Владимира Зеленского не имеет на это желание. Политтехнолог уверен в том, что местные власти "занимаются показухой и снимают ролики" об изготовлении оружия. однако на фронте его также не хватает, как и раньше.

Политтехнолог Кочетков заявил, что танк ВС РФ "Армата" является "украинской разработкой".

Фото и видео: YouTube / Yuriy Romanenko