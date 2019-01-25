Политолог Юрий Светов рассказал, почему нужны прямые линии с губернатором

По словам эксперта, большое количество прямых линий улучшит взаимодействие администрации города с жителями.

Политолог Юрий Светов объяснил, зачем нужна прямая линия с губернатором. Своим мнением он поделился с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, большое количество прямых линий улучшит взаимодействие администрации города с жителями. Власти будут знать, что беспокоит петербуржцев, какие вопросы нужно решать в первую очередь.

Юрий Светов отметил, что трансляции с ответами на вопросы нужно проводиться намного чаще. Тогда в Смольном будут оперативнее решать проблемы.

Ранее на Piter.tv: глава Петербурга заявил, что "ситуация с вывозом мусора перешла в нормативный режим".

Фото: ВКонтакте / скриншот со страницы Александра Беглова