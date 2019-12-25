Глава Петербурга заявил, что "ситуация с вывозом мусора перешла в нормативный режим"

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии рассказал, появятся ли в регионе мусорные захоронения. Он заявил, что в черте города никаких захоронений нет и не будет.
Градоначальник добавил, что вместе с Ленобластью наш город стремится к тому, чтобы в ближайшие пять лет выйти на полную обработку ТКО.
Глава Северной столицы заявил, что "ситуация с вывозом мусора перешла в нормативный режим". Сегодня мусор отвозят на четыре легальных полигона и семь сортировочных комплексов. В конце года появится еще один сортировочный пункт на 200 тысяч тонн отходов
Губернатор рассказал и о планах в рамках "мусорной реформы". В Петербурге планируют возвести перерабатывающие заводы.
Ранее на Piter.tv: как на юге Петербурга горожане борются с вонью со свалок.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все