Глава Петербурга заявил, что "ситуация с вывозом мусора перешла в нормативный режим"

В городе планируют возвести перерабатывающие заводы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии рассказал, появятся ли в регионе мусорные захоронения. Он заявил, что в черте города никаких захоронений нет и не будет.

Градоначальник добавил, что вместе с Ленобластью наш город стремится к тому, чтобы в ближайшие пять лет выйти на полную обработку ТКО.

Глава Северной столицы заявил, что "ситуация с вывозом мусора перешла в нормативный режим". Сегодня мусор отвозят на четыре легальных полигона и семь сортировочных комплексов. В конце года появится еще один сортировочный пункт на 200 тысяч тонн отходов

Губернатор рассказал и о планах в рамках "мусорной реформы". В Петербурге планируют возвести перерабатывающие заводы.

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Фото: Piter.tv