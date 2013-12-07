Политолог Погребинский: корабли Великобритании будут потоплены в случае новой провокации у Крыма

Москва неоднократно предупреждала о последствиях нарушения госграниц, напомнил эксперт.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что попытка британского флота повторить провокацию в акватории Черного моря около Крыма может грозить потоплением нескольких судов. Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу "Politwera".

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов, после чего надводное судно покинуло территориальные воды страны. Лондон позже заявил, что ничьих границ Defender якобы не нарушал.

Если вдруг власти Британии решат, что они не признают морскую зону, которую РФ считает своей, и отправят туда своих военные корабли, то я думаю, что они будут потоплены, и в короткое время. Михаил Погребинский, политолог

Эксперт считает, что у РФ есть неоспоримое военное преимущество над Североатлантическим Альянсом в этом регионе, и в следующий раз российский Военно-морской флот может потопить нарушителей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал тупиком политическую ситуацию на Украине.

Видео: Youtube/Politwera