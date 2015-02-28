Политолог Маркелов считает, что Зеленский не собираться оставить свой пост

Политолог Сергей Маркелов считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не собираться оставить свой пост. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о готовности уйти ради мира на Украине или "в обмен на НАТО". По его словам, это выглядит чистой манипуляцией. Маркелов считает, что украинский лидер действует под давлением европейских политиков и учится на их примерах. Он также отметил, что Зеленский пытается "прикрыться народом".
Ранее мы сообщали, что трем жителям Каменска-Уральского предъявили обвинения за издевательства.
Фото: YouTube / Зе! Президент
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