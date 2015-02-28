Политолог Маркелов считает, что Зеленский не собираться оставить свой пост

По словам эксперта, украинский лидер действует под давлением европейских политиков.

Политолог Сергей Маркелов считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не собираться оставить свой пост. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал слова Зеленского о готовности уйти ради мира на Украине или "в обмен на НАТО". По его словам, это выглядит чистой манипуляцией. Маркелов считает, что украинский лидер действует под давлением европейских политиков и учится на их примерах. Он также отметил, что Зеленский пытается "прикрыться народом".

Ранее мы сообщали, что трем жителям Каменска-Уральского предъявили обвинения за издевательства.

Фото: YouTube / Зе! Президент