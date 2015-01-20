Политолог Гуреев объяснил, чем грозит Евросоюзу вступление Украины

Политолог Данила Гуреев объяснил, чем грозит Евросоюзу вступление Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По мнению эксперта, вступление Украины в ЕС несет под собой экономические последствия. Гуреев считает, что в ЕС понимаю, насколько большим ударом станет принятие в члены страны с отсталой экономикой. Он также отметил, что Испания, Польша или Греция вряд ли одобрят такое решение, поскольку для них это грозит сокращением финансовых потоков.
Также политолог отметил, что у этой истории есть и политическая причина. Он уточнил, что Украина нужна ЕС в рамках формата "против кого дружить".
Ранее турэксперт рассказал, как в Турции изменится система all inclusive.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все