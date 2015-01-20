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Политолог Гуреев объяснил, чем грозит Евросоюзу вступление Украины
Сегодня, 14:27
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Политолог Гуреев объяснил, чем грозит Евросоюзу вступление Украины

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По его мнению, членство Украины в ЕС несет под собой экономические последствия.

Политолог Данила Гуреев объяснил, чем грозит Евросоюзу вступление Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, вступление Украины в ЕС несет под собой экономические последствия. Гуреев считает, что в ЕС понимаю, насколько большим ударом станет принятие в члены страны с отсталой экономикой. Он также отметил, что Испания, Польша или Греция вряд ли одобрят такое решение, поскольку для них это грозит сокращением финансовых потоков.

Также политолог отметил, что у этой истории есть и политическая причина. Он уточнил, что Украина нужна ЕС в рамках формата "против кого дружить".

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Фото: Pixabay.com

Теги: евросоюз, политолог, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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