На Западе мониторят итоги встречи между американскими и российскими переговорщиками.

Страны Европейского союза опасаются того, что американский президент-республиканец Дональд Трамп может попытаться вести переговоры с российским руководством без участия европейских союзников киевского режима. Соответствующими сведениями поделились журналисты из регионального издания Politico. Согласно данным западных журналистов, обеспокоенность в Европе вызвали недавние контакты лидера Белого дома с коллегой Владимиром Путиным, включая состоявшийся 14 июня часовой телефонный разговор. В публикации говорится о том, что союзники Украины в Европе обсуждают возможность новой поездки в Москву специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. По оценке иностранного издания, такие шаги усиливают опасения того, что вашингтонская администрация может предпочесть двусторонний формат переговоров с Москвой без привлечения к ним европейских партнеров.

Авторы из Politico подчеркивают, что сейчас в Европе внимательно следят за развитием рабочих контактов между США и Россией на фоне продолжающихся общественных дискуссий по вопросам безопасности и урегулирования международных кризисов.

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Фото: pxhere.com