Politico: генинспектор Минобороны США изучит, насколько серьезно Пентагон относится к НЛО

Презентация по данному вопросу состоится летом в Конгрессе США.

Politico: генеральный инспектор Минобороны США изучит, насколько серьезно Пентагон относится к НЛО. Об этом сообщили журналисты вечером 4 мая. В офисе генинспектора уточнили, что в последние годы возросло число нарушений воздушного пространства и в зонах, закрытых для полетов авиации неопознанными летающими объектами.

Специалисты проанализируют обстановку перед ожидаемой в июне текущего года презентацией, которая состоится в Конгрессе Сената США по вопросу НЛО. Документ должен быть подготовлен службой безопасности в связи с сомнением у ряда законодателей о том, что государственные ведомства в полной мере длятся информацией об НЛО.

Цель этой оценки - определение комплекса мер, предпринимаемых министерством обороны в отношении необъяснимых воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena, UAP Рэндольф Стоун, помощник генинспектора Минобороны США

В американском издании не знают о том, кто принял решение о необходимости проверки ситуации с НЛО. В Пентагоне журналистам не прокомментировали ситуацию.

Космонавт с МКС рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения.

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