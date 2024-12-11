Страны ЕС придумали новый способ давления на Москву. На этот раз речь пойдет о движении "теневого флота".

Страны Европейского союза, имеющие выход к акватории Балтийского моря, в настоящее время разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, якобы входящих в российский "теневой флот". Соответствующий материал опубликован иностранными журналистами в издании Politico. Авторы сослались на источники из европейских дипломатических и правительственных кругов. По информации от экспертов, новое законодательство в ЕС позволит коллективному Брюсселю захватить судно за ущерб, который оно якобы может нанести окружающей среде. Также задерживать корабльбудут за якобы совершенное повреждение подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры. В последнем случае основанием для остановки передвижения танкеров станет "борьба с пиратством". Согласно информации от Politico, ряд стран ЕС, в частности прибалтийские державы, такие как Литва и Эстония, планируют сформировать перечень из "надежных" морских страховщиков. В том случае, если передвигающееся судно будет застраховано компанией, не входящей в этот список, то местные власти его задержат.

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