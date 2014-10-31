Политический блогер из TikTok рассказала о вызове родителей в ФСБ

На Марсово поле вышло 20 человек, на встречу с которыми и пришла Дарья Хейкинен.

Политический блогер из TikTok Дарья Хейкинен рассказала о вызове своих родителей в ФСБ после встречи своих сторонников. Она прошла накануне на Марсовом поле. Девушка поведала обстоятельства случившегося в своем видео для платформы.

Так, Хейкинен около двух недель назад организовала встречу со своими подписчиками в центре Петербурга. На встречу, которая состоялась 6 мая, пришло около 20 человек. Однако на встречу пришли и сотрудники полиции, которые уведомили девушку, что организованная ей встреча активистов не является согласованной.

Однако 17-летняя девушка рассказала, что потом ФСБ вызвала на беседу ее родителей. Активистка из Ленобласти сообщила, что силовики предупредили родителей о том, что если их дочь продолжить "заниматься тем, чем занимается", то ее ждет как минимум "административка".

Все это выглядело как очередная попытка запугать. Сработала ли она? Конечно, нет, скорее, наоборот Дарья Хейкинен

Видео: TikTok