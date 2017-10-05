Полина Сидихина пожелала учителям "большого сердца"

Актриса театра и кино, дочь известного актера Евгения Сидихина - Полина Сидихина поздравила учителей с их профессиональным праздником

Недавно, в универмаге "У красного моста" прошел гала-прием в честь приезда Кензо Такада - известного революционера в мире моды. На мероприятии присутствовало множество селебрити, в том числе актеры театра и кино. Актриса Полина Сидихина дала интервью каналу PiterTV и поздравила учителей с их профессиональным праздником.

"Дорогие учителя! Терпения Вам и большого и широкого внутри сердца, чтобы вы могли делиться этим с новым поколением, которое нас гораздо умнее, превозвышеннее, от них я желаю вам научиться питаться энергией и учиться у них тоже параллельно!"

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