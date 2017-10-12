Полина Гагарина снимет клип на песню "Обезоружена" в Петербурге

Певица Полина Гагарина призналась каналу Piter.TV, что готовится к съемкам клипа в Санкт-Петербурге.

ПОЛИНА ГАГАРИНА КЛИП НА ПЕСНЮ "ОБЕЗОРУЖЕНА" СНИМУТ В ПЕТЕРБУРГЕ

В ближайшее время Полина Гагарина приступит к съемкам клипа на песню "Обезоружена". Идея видео держится в секрете. Однако специально для канала Piter.TV певица призналась, что на создание клипа ее команду вдохновила Северная столица.

"Клип я буду снимать в Петербурге. Именно здесь мы придумали основную концепцию, решив, что сама архитектура и атмосфера Петербурга правильно отразят настроение этого видео", - призналась нам финалистка конкурса "Евровидение" и член жюри шоу "Голос".

Отметим, что сингл "Обезоружена" появился в ротации крупнейших радиостанций страны в начале октября. Песня тут же возглавила русский топ iTunes в разделе "поп-музыка".

"Что касается самого сингла, то я очень счастливо, что на него так хорошо отозвались все радиостанции. Он крепко держится в топ-чарте iTunes, надеюсь, он и дальше будет там держаться!", - сказала Полина Гагарина.