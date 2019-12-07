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Полину Гагарину оскорбили семечки уральского певца на "Голосе"

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Инцидент произошел во время выступления 17-летнего исполнителя из Екатеринбурга.

Полину Гагарину оскорбили брошенные ей на стол семечки во время выступления уральского рэпера Арсения Курчанина.

Инцидент произошел во время выступления 17-летнего исполнителя из Екатеринбурга на четвертьфинале музыкального шоу "Голос". Курчанин исполнил песню группы "Руки Вверх" и на втором куплете спустился к жюри и положил певице семечки со словами "Держи, малая, от души!".

Гагарина сценический ход не оценила. Наставник Арсения Шнуров поспешил убрать семечки со стола и разрядил обстановку. Певица удивилась, но простила молодого певца. Однако Арсений Курчанин покинул шоу на этом этапе.

Видео: instagram.com/gagara198

Теги: полина гагарина, шоу голос
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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