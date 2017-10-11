Полина Гагарина: "Для своих зрителей я готова научиться даже стоять на голове"

8 октября в БКЗ состоялся большой сольный концерт Полины Гагариной. В этом году певица привезла в Петербург настоящее театрализованное шоу. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с главной героиней вечера

8 октября в Санкт-Петербурге в БКЗ состоялся большой сольный концерт Полины Гагариной. Концерт состоит не только из песен, но и сложных трюков и танцев. Певица рассказала Piter.tv, насколько сложно одновременно исполнять трюки на сцене и петь в живую:



"Мы собрались здесь, потому что мы артисты и должны удивлять нашу любимую публику, поэтому для неё я готова научится даже стоять на голове", - ответила Гагарина.



Полина Гагарина сотрудничала с рэпером Бастой, и он приедет к ней на концерт в Москве как специальный гость. Она попыталась объяснить, почему рэп стал так популярен среди молодежи в последнее время.



"Рэп истории, рок истории популярны там, где важен текст и какая-то мысль, там сейчас модна современная музыка. Но в первую очередь, что касается Васи (Басты), у него совершенно фантастические стихи, лирика. О русской душе нужно говорить правильное слово, нужно что-то такое, что возьмет за душу. Мне кажется именно его слова и речататив это делают", - рассказала певица.



Недавно муж певицы Дмитрий Исхаков рассказал, как они вместе с Полиной выбирали имя для их дочери.По его словам, было два знака, которые помогли им выбрать имя Мия. Хотя он сам при этом отметил, что не суеверный. А вот сама Гагарина верит в высшую силу:



"Бесконечно верю в знаки судьбы и всегда прислушиваюсь к ним. Поэтому, мне кажется, из-за этого доверия к себе и этим символам есть какая-то дорога, которая меня ведёт. Кто-то невидимый указывает мне путь".



Так же у певицы недавно вышел новый сингл "Обезоружена". Гагарина рассказала Piter.tv, что видео на эту песню собирается снимать в Северной столице:



"Клип я буду снимать в Петербурге. Потому что именно здесь мы придумывали основную концепцию и решили, что сама архитектура и атмосфера Петербурга правильно отразят то настроение, которое мы хотим передать".



Питерские зрители проводили Гагарину овациями после концерта, а певица призналась со сцены, что любит их особенной любовью и далеко не в каждом городе такое говорит.





Видео: канал Piter.TV



Михаил Половинчук, Надежда Путинцева.